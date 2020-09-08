Документальный фильм-расследование о злодеяниях гитлеровцев в Гдовском районе сняли в ГТРК «Псков»

15:24, 08 сентября 2020, ПАИ

ГТРК «Псков» сняла документальный фильм-расследование «Вполне обычные убийцы» в рамках проекта «Без срока давности», картина рассказывает о злодеяниях пособников гитлеровцев на территории Полновской волости Гдовского района.

Солдаты одного из эстонских полицейских батальонов занимались массовыми расстрелами мирных граждан и военнопленных. После войны преступникам удалось уйти от наказания, и до 70-х годов прошлого века они спокойно жили на территории Эстонии, пока на них не вышли следователи Псковского управления КГБ. По словам авторов, в основе фильма лежат уникальные архивные материалы, аудио- и кинопленки допросов, недавно рассекреченные ФСБ по проекту «Без срока давности».

В разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации автор документального фильма, заместитель директора ГТРК «Псков» Виталий Михайлов рассказал, что, когда в 2019 году съемочная команда делала фильм про трагедию деревни Ланёва Гора, которую сожгли вместе с жителями в 1943 году солдаты 37-го эстонского полицейского батальона, они впервые в материалах дела из архивов КГБ столкнулись с упоминанием взвода «тяжелых пулеметов» под командованием лейтенанта Пиигли.

«Именно благодаря его допросам и допросам его подчинённых, которых задержали в начале 70-х, следователи псковского управления КГБ вышли на тех, кто был причастен к расстрелам жителей Ланёвой Горы. Тогда нам стало интересно, что же это за Пиигли такой и какие преступления совершили подчинённые его взвода», - подчеркнул Виталий Михайлов.

Он также добавил, что как раз в этот момент началось рассекречивание документов, связанных с военными преступлениями в Псковской области, по федеральному проекту «Без срока давности». Съемочная группа обратилась в региональное управление ФСБ, и спустя некоторое время к ним попали материалы дела «взвода Пиигли». Более того, как рассказал Виталий Михайлов, им удалось найти уникальные аудиозаписи допроса одного из обвиняемых по делу, который признал вину в совершении массовых расстрелов в Полновском районе (Гдовский) во время войны.

«Также мы были первыми, кто расшифровал и оцифровал уникальную кинопленку со съемкой опознания места совершения военных преступлений одним из обвиняемых. Некоторые эпизоды из этих аудио- и видеозаписей были обнародованы в нашем фильме — первыми в Псковской области», - подчеркнул Виталий Михайлов.

Кроме того, по его словам, именно эти документальные свидетельства и легли в основу фильма. «Также мы поставили задачу побывать на местах совершения массовых расстрелов, которые указаны в деле. Неоценимую помощь в этом нам оказал краевед из поселка Полна Константин Тарасов. Всего, как указано в деле, солдаты второго взвода 37-го полицейского батальона под командованием лейтенанта Пиигли летом-осенью 1942 года совершили 5 массовых расстрелов мирных граждан и военнопленных в окрестностях поселка Полна и железнодорожной станции Ямм», - добавил автор фильма.

Виталий Михайлов подчеркнул, что в ходе подготовки фильма пришла идея рассказать не только об этом отдельном эпизоде, но и вообще ответить на вопрос — для чего сегодня нужно вести работу по поиску мест массовых убийств наших граждан во время войны и их убийц? Для этого авторы обратились к экспертам по данной теме — директору фонда «Достоверная история» Юрию Алексееву, стараниями которого были обнаружены останки убитых мирных граждан и военнопленных в Моглино, директору Государственного архива Псковской области Валерию Кузьмину, автору книги «Почерк зверя» о массовых зверствах прибалтийских коллаборационистов на нашей земле журналисту Юрию Моисеенко.