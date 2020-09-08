Какие выставки работают в Печорах и Изборске

14:42, 08 сентября 2020, ПАИ

В сентябре в музее-заповеднике «Изборск» и его филиалах ежедневно работает несколько выставок. Подробное описание экспозиций опубликовано в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Евгений Халдей. Знамя Победы» (Изборск, дом купца Белянина)

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 18:00 до 20 сентября.

Творчество Евгения Халдея неотделимо от истории Второй мировой войны. По его фотографиям страна судила обо всех бедствиях войны, а некоторые снимки были предъявлены в качестве доказательств в Нюрнбергский трибунал.

«Начало пути. Военные годы» (Печоры, улица Международная, 6)

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 18:00 до 14 сентября.

На выставке представлены рисунки и живопись 1941-1945 годов из собрания семьи художника Петра Оссовского (1925 - 2015) - народного художника СССР, действительного члена Российской Академии художеств, лауреата Государственной премии СССР, почетного гражданина города Пскова. Этюды и рисунки созданы во время эвакуации - это ученические работы, выполненные юношей, чье художественное видение в то время только начинало формироваться.

«Русские и сето: одна земля, общая история» (Печоры, улица Международная, 6; Изборск, дом купца Белянина и дом купца Шведова и

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово)

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 18:00.

Выставка посвящена народам, которые сотни лет живут вместе на территории Печорского района, заимствуя друг у друга элементы культуры и быта, традиции, обряды. Фотографии из фондов музея рассказывают о жизни сето, их песенных традициях и уникальных костюмах и украшениях.

«25 самых красивых книг Эстонии» (Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово)

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 18:00.

Ежегодно с 1950-х годов в Эстонии проходит конкурс по выбору 25 самых красивых книг года. Книги оцениваются по дизайну, верстке, иллюстрациям, качеству печати и переплета и другим критериям. По итогам конкурса награды присуждаются художественно стильным и оригинальным книгам, форма которых достаточно точно отражает их содержание.