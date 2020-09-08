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Экономика

Вера Емельянова посетила уникальное яблоневое хозяйство в Себежском районе

Вопросы поддержки фермеров обсудила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в ходе визита в Себежский район во вторник, 8 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В крестьянско-фермерском хозяйстве в деревне Дорбыши, в котором выращивают яблоневые сады и занимаются переработкой фруктов, фермер-садовод Иван Мельник поднял вопрос смягчения в законодательстве требований к участию в конкурсах для фермеров.

Он привел пример, что для участия в конкурсе надо готовить проектно-сметную документацию, которая стоит дорого, и эти деньги приходится из субсидии отдавать.

«Мы деньги из субсидии получим, но и тут же за документацию отдадим».

«Эту тему есть смысл обсуждать. У нас есть много возможностей для выхода с законодательными инициативами и предложениями. Обсудим, чем это может помочь развитию фермерских хозяйств. Себежская земля развивается такими проектами, как ваш», - отметила Вера Емельянова, поблагодарив Ивана Мельника за инициативность. Фермер отметил, что находится в постоянном контакте с главой района Леонидом Курсенковым. «Какие есть проблемы, всегда поможет», - сказал он.

В хозяйстве Ивана Мельник 20 га. Он и его родные сажают яблоневые сады, не только в Себежском районе. По его словам, в Псковской области для роста яблок самый подходящий климат. Кроме того, Мельник выращивает тюльпаны, которые поставляются за пределы Псковской области.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова находится с рабочим визитом в Себежском районе по поручению главы региона Михаила Ведерникова.

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