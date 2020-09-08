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Общество

Островичку со шрамом на лбу ищет полиция

В Островском районе полиция разыскивает 44-летнюю жительницу деревни Дуловка Елену Викторову, которая 11 августа 2020 года ушла в неизвестном направлении из деревни Бахарево Островского района. До сих пор её местонахождение неизвестно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Разыскиваемая ростом 150 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темно-русые, короткие, глаза карие, на лбу имеется шрам. Была одета в белую футболку, голубые лосины, на ногах розовые резиновые шлёпки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Островскому району по телефонам: 8(81152)36-112, 02, 112 или в ближайший отдел полиции.

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