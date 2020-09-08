Дом-музей Довлатова в Псковской области советуют посетить туристам из Эстонии после открытия границ

15:13, 08 сентября 2020, ПАИ

Дом-музей Сергея Довлатова в Пушкиногорском районе Псковской области советуют посетить эстонцам сразу после открытия границ журналисты информационного агентства Delfi.ee. Пока, напомним, границы между Эстонией и Россией закрыты из-за пандемии коронавируса.

«79 лет исполнилось бы Сергею Довлатову 3 сентября. Одно из лучших произведений писателя - «Заповедник». Его можно перечитывать не раз и не два. А можно, когда вновь откроют границы, приехать в Пушкинские Горы, пройти по следам его героев и посетить небольшой музей в деревне Березино», - отмечается в публикации на эстонском сайте.

Потенциальным туристам рассказывают, что недалеко от популярных туристических троп находится небольшая деревушка Березино, где сохранился деревянный дом, в котором в 1976-77 годах жил Сергей Довлатов, работавший в Пушкинских Горах экскурсоводом. В советские годы здесь действовало экскурсионное бюро. Многие молодые люди специально приезжали из Ленинграда в Пушкинские Горы «на каникулы», чтобы устроиться в бюро и водить экскурсии для туристов со всего СССР. На работу поехал и Сергей Довлатов, позднее написавший о своих приключениях в Пушкинских Горах книгу «Заповедник».

Упоминается также, что сейчас в деревне Березино в доме, где проживал Сергей Довлатов, работает частный музей, посвящённый писателю. «Почти всё здесь как в книге: на стене висит портрет Гагарина, на столе небрежно раскиданы книги, умывальник по-прежнему дребезжит, а старая кровать скрипит. Здесь часто проводятся экскурсии, выставки и памятные мероприятия, связанные с Сергеем Довлатовым, а во дворе дома расставлены таблички с цитатами из его легендарного «Заповедника», - говорится в публикации, посвящённой путешествию в Псковскую область.