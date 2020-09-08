Фальшивую пятитысячную купюру изъяли в Пскове

15:11, 08 сентября 2020, ПАИ

В Пскове была изъята фальшивая пятитысячная купюра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивую банкноту номиналом пять тысяч рублей обнаружила 7 сентября работник финансового учреждения, расположенного на улице Коммунальной.

Стражи порядка изъяли фальшивку. По данному факту проводится проверка.

Жителей Псковской области призывают внимательнее проверять купюры. В случае обнаружения поддельной купюры следует обратиться в полицию.