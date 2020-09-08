Фальшивую пятитысячную купюру изъяли в Пскове
В Пскове была изъята фальшивая пятитысячная купюра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фальшивую банкноту номиналом пять тысяч рублей обнаружила 7 сентября работник финансового учреждения, расположенного на улице Коммунальной.
Стражи порядка изъяли фальшивку. По данному факту проводится проверка.
Жителей Псковской области призывают внимательнее проверять купюры. В случае обнаружения поддельной купюры следует обратиться в полицию.