Человек года работает в Себежском районе

15:23, 08 сентября 2020, ПАИ

Жители Себежского района активно принимают участие в вакцинации против гриппа. Об этом первому заместителю губернатора Псковской области Вере Емельяновой рассказала фельдшер ФАПа в деревне Кицково Наталья Шершнева, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Проводим прививочную кампанию, люди идут активно», - рассказала Наталья Шершнева.

«Это человек года для местных жителей. Человек века», - отметил глава Себежского района Леонид Курсенков, отметив, что Наталья Шершнева пользуется большим уважением. «Нам бы в каждый ФАП такого доктора», - сказал он.

В Себежском районе от гриппа привито уже более тысячи человек.

Добавим, ФАП в Кицково обслуживает 450 человек из 15 деревень.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова находится 8 сентября с рабочим визитом в Себежском районе по поручению главы региона Михаила Ведерникова.