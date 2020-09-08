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Общество

Завершён ремонт участка дороги в Серёдкинской волости по нацпроекту БКАД

В Псковском районе прошел приемку еще один участок дороги, отремонтированный по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это отрезок дороги, которая ведет от Гдовской трассы к деревням Чужбино и Теребище в Середкинской волости. Его протяженность составила 800 метров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Подрядная организация ООО «Спецдор 60» расчистила полосу отвода от кустарника, мелколесья и деревьев, сняла деформированное асфальтобетонное покрытие, выполнила устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонных смесей, укрепила обочины фрезерованным асфальтобетонным материалом.

Работы выполнены в соответствии с техническим заданием в указанный срок. Претензий к качеству ремонта у приемочной комиссии не возникло.

Гарантийный срок устранения дефектов выполненных работ составляет на верхний слой покрытия из асфальтобетона – 4 года, на нижний слой – 5 лет, на укрепление обочин - 3 года.

В этом году в план ремонта по «дорожному» нацпроекту вошло 6 участков автомобильных дорог Псковского района, два из них – благодаря экономии денежных средств на торгах. «Спецдор 60» также привел в порядок участок дороги Логозовичи – Тупы - Корлы протяженностью 1,5 км, центральную улицу в деревне Москота Карамышевской волости длиной 530 метров и подъезд к железнодорожной станции Черняковицы в Торошинской волости длиной 2 км. ООО «Дорожник-2010» отремонтировал 660 метров дороги Подосье – Заровенье (Камно) в Завеличенской волости. Кроме того, в планах привести в порядок центральный проезд в деревне Опочицы.

Всего на ремонт дорог в рамках БКАД Псковский район получил более 32 млн рублей из областного бюджета.

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