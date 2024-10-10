Маленьких псковичей приглашают на три мастер-класса по созданию игрушек из войлока

11:21, 10 октября 2024, ПАИ

11 октября с 15:00 до 18:00 в областном центре народного творчества (Некрасова, 10) в Пскове пройдут мастер-классы «Морские камешки» по созданию валяных изделий от петербургского художника по войлоку Ирины Зайцевой. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по культуре.

Участников встречи познакомят с техникой «мокрое валяние», научат создавать из мягкой овечьей шерсти и растительных волокон разноцветные морские камешки с неповторимыми узорами и прожилками. Продолжительность одного мастер-класса - 30 минут. Он подойдёт для детей старше 5 лет.

12 октября в 14:00 в Доме ремёсел (Некрасова, 8) начнется мастер-класс «Рыбка». Участников с помощью воды и мыла из мягкой овечьей шерсти и декоративных волокон научат создавать ярких морских рыбок. Каждый участник унесет домой готовую игрушку-сувенир. Подойдёт для детей с 8 лет. Продолжительность 1,5 часа.

12 октября в 16:00 на Некрасова, 8 начнется мастер-класс «Осьминог». Он также подойдёт для детей с 8 лет. Продолжительность 1,5 часа.

Предварительная запись обязательна. Справки по телефону 8 (8112) 62-23-34.