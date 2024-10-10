Лагерь «Артек» приглашает псковичей на работу вожатыми и воспитателями

11:42, 10 октября 2024, ПАИ

Международный детский центр «Артек» приглашает псковичей на работу вожатыми и воспитателями, сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.



МДЦ «Артек» ищет тех, кто был в Артеке ребёнком и хранит эти воспоминания, готов поделиться своим опытом и любовью к Артеку с новыми поколениями, энергичен и полон идей, хочет развиваться в педагогике и работе с детьми. Вожатыми могут стать соискатели в возрасте от 18 до 26 лет.

Претенденты могут писать на электронную почту pedagog@artek.org, указав тему письма «Артековец сегодня – артековец всегда!».