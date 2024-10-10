Сбор кукурузы идёт в Псковском районе

11:44, 10 октября 2024, ПАИ

Аграрии Псковского района собирают кукурузу, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»













«Кукуруза обладает рядом бесспорных преимуществ перед другими кормовыми агрокультурами: высокая урожайность, хорошая силосуемость, устойчивость к полеганию, более позднее созревание, позволяющее убирать кукурузу после всех кормовых культур», – отметила глава района.

Агропредприятия Псковского района давно выращивают кукурузу на силос и вполне успешно, уточнила она. Площади, занятые этой культурой, ежегодно увеличиваются и в этом году составили более 1,5 тысячи гектаров. Больше всего площадей под кукурузу отведено в компании «Псковагроинвест» – 968 гектаров, уточнила Наталья Фёдорова.

«Сейчас аграрии заняты уборкой кукурузы. С площади около 400 гектаров предприятия собрали 15 тысяч тонн зелёной массы на силос. Урожайность составляет 383,3 центнера на гектар. Работы продолжаются», – заключила она.