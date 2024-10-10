Дождь и до +16 градусов прогнозируют в Псковской области 11 октября

11:53, 10 октября 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 11 октября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью погода ожидается без существенных осадков, днём – дождь. Будет дуть ветер южных направлений с переходом к юго-западным направлениям со скоростью от 9 до 14 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью и днём составит от +11 до +16 градусов. Атмосферное давление будет низким.