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Общество

Псковская область участвует в X Международном форуме «Безопасность на транспорте»

7 и 8 сентября в Санкт-Петербурге проходит X Международный форум «Безопасность на транспорте», сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Дискуссионные площадки собрали более 700 делегатов из 50 регионов России: представителей Госдумы, Минтранса, Росжелдора, Ространснадзора, Росавиации, МВД, Минобороны, Минэнерго, МЧС России и других профильных ведомств, а также региональных органов власти, крупных предприятий, научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений, общественных организаций.

Псковскую область на форуме представляет первый заместитель председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Ирина Иванова.

Деловая программа форума включает более 20 стратегических и рабочих сессий, конференций и круглых столов, на которых выступают 150 спикеров и экспертов. Основные темы обсуждения касаются обеспечения транспортной безопасности, антитеррористической защищенности всех видов транспорта и безопасности дорожного движения.

Центральным мероприятием форума стало пленарное заседание «Совершенствование государственной политики и цифровизация в сфере обеспечения комплексной безопасности на транспорте: будущее уже наступило». Участники дискуссии - руководитель Общественного совета Форума, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, заместитель министра транспорта РФ Александр Суханов, председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, а также руководство Следственного комитета и Генеральной прокуратуры РФ.

Особое внимание делегаты форума уделяют вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности транспортного комплекса.

Параллельно с дискуссионным блоком на площадке форума развернулась специализированная выставка новейших образцов оборудования и технических средств для обеспечения безопасности на транспорте. По окончании деловой программы для участников форума организованы практические занятия на крупнейших объектах транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

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