29 нарушителей выявили на водных объектах Псковской области за неделю
За неделю госинспекторы ГИМС выявили 29 административных правонарушений на водных объектах Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Нарушителям назначили семь административных штрафов и вынесли 22 предупреждения. Всего с начала года инспекторы ГИМС выявили 295 нарушений.
Количество погибших на водных объектах Псковской области в этом году не изменилось и составило 28 человек.
«Благодаря планомерной контрольно-надзорной и профилактической работе оперативная обстановка на водоемах в текущем году остается стабильной», - отметили в региональном управлении МЧС.
ГИМС Псковской области в плановом режиме патрулирует водные акватории для предупреждения происшествий и гибели людей на водоемах.