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Общество

29 нарушителей выявили на водных объектах Псковской области за неделю

За неделю госинспекторы ГИМС выявили 29 административных правонарушений на водных объектах Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Нарушителям назначили семь административных штрафов и вынесли 22 предупреждения. Всего с начала года инспекторы ГИМС выявили 295 нарушений.

Количество погибших на водных объектах Псковской области в этом году не изменилось и составило 28 человек.

«Благодаря планомерной контрольно-надзорной и профилактической работе оперативная обстановка на водоемах в текущем году остается стабильной», - отметили в региональном управлении МЧС.

ГИМС Псковской области в плановом режиме патрулирует водные акватории для предупреждения происшествий и гибели людей на водоемах.

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