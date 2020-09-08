29 нарушителей выявили на водных объектах Псковской области за неделю

15:30, 08 сентября 2020, ПАИ

За неделю госинспекторы ГИМС выявили 29 административных правонарушений на водных объектах Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Нарушителям назначили семь административных штрафов и вынесли 22 предупреждения. Всего с начала года инспекторы ГИМС выявили 295 нарушений.

Количество погибших на водных объектах Псковской области в этом году не изменилось и составило 28 человек.

«Благодаря планомерной контрольно-надзорной и профилактической работе оперативная обстановка на водоемах в текущем году остается стабильной», - отметили в региональном управлении МЧС.

ГИМС Псковской области в плановом режиме патрулирует водные акватории для предупреждения происшествий и гибели людей на водоемах.