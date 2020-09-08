Молодёжный бюджет сформируют в Островском районе

15:47, 08 сентября 2020, ПАИ

В Островском районе появится молодежный бюджет. Такое заявление сделал глава района Дмитрий Быстров во время финального этапа районного конкурса «Молодёжь – генератор идей!», сообщается на сайте администрации.

«На первом этапе сумма молодёжного бюджета может составлять порядка 500 тысяч рублей. Молодые люди сами определятся, куда и на что использовать эти средства. Судя по предложенным на конкурс проектам, не сомневаюсь, что деньги будут потрачены на нужные дела, отчего выиграет не только какой-то узкий круг людей, а большая часть населения Острова», - сказал Дмитрий Быстров.

Молодежный бюджет планируют сформировать уже в следующем году.

Победителями районного конкурса среди молодёжи «Молодёжь – генератор идей!» стали три проекта: «Стадион для всех», «Нашему детскому саду – современную спортивно-игровую площадку» и «Уголок дорожной безопасности «Школа ПДД».

Целью конкурса стала поддержка молодёжных инициатив, направленных на решение актуальных проблем муниципалитета.