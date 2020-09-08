0
17:08
Итоги рейда: Великолучане ходят без масок в магазинах
17:05
«Точки роста» в псковских школах откроются 25 сентября
16:43
В школах Псковской области нет учеников, заболевших коронавирусом
16:03
Псковский велопарад перенесли на 2021 год
15:24
Документальный фильм-расследование о злодеяниях гитлеровцев в Гдовском районе сняли в ГТРК «Псков»
15:13
Дом-музей Довлатова в Псковской области советуют посетить туристам из Эстонии после открытия границ
14:42
Какие выставки работают в Печорах и Изборске
Еще новости
Общество

Молодёжный бюджет сформируют в Островском районе

В Островском районе появится молодежный бюджет. Такое заявление сделал глава района Дмитрий Быстров во время финального этапа районного конкурса «Молодёжь – генератор идей!», сообщается на сайте администрации.

«На первом этапе сумма молодёжного бюджета может составлять порядка 500 тысяч рублей. Молодые люди сами определятся, куда и на что использовать эти средства. Судя по предложенным на конкурс проектам, не сомневаюсь, что деньги будут потрачены на нужные дела, отчего выиграет не только какой-то узкий круг людей, а большая часть населения Острова», - сказал Дмитрий Быстров.

Молодежный бюджет планируют сформировать уже в следующем году.

Фото: администрация Островского района.

Победителями районного конкурса среди молодёжи «Молодёжь – генератор идей!» стали три проекта: «Стадион для всех», «Нашему детскому саду – современную спортивно-игровую площадку» и «Уголок дорожной безопасности «Школа ПДД».

Целью конкурса стала поддержка молодёжных инициатив, направленных на решение актуальных проблем муниципалитета. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Итоги рейда: Великолучане ходят без масок в магазинах
08 сентября 2020
Итоги рейда: Великолучане ходят без масок в магазинах
«Точки роста» в псковских школах откроются 25 сентября
08 сентября 2020
«Точки роста» в псковских школах откроются 25 сентября
В школах Псковской области нет учеников, заболевших коронавирусом
08 сентября 2020
В школах Псковской области нет учеников, заболевших коронавирусом
Псковский велопарад перенесли на 2021 год
08 сентября 2020
Псковский велопарад перенесли на 2021 год
Документальный фильм-расследование о злодеяниях гитлеровцев в Гдовском районе сняли в ГТРК «Псков»
08 сентября 2020
Документальный фильм-расследование о злодеяниях гитлеровцев в Гдовском районе сняли в ГТРК «Псков»
Дом-музей Довлатова в Псковской области советуют посетить туристам из Эстонии после открытия границ
08 сентября 2020
Дом-музей Довлатова в Псковской области советуют посетить туристам из Эстонии после открытия границ
Какие выставки работают в Печорах и Изборске
08 сентября 2020
Какие выставки работают в Печорах и Изборске
#Опросник ПАИ: топить или не топить, вот в чем вопрос
08 сентября 2020
#Опросник ПАИ: топить или не топить, вот в чем вопрос

Идет загрузка...