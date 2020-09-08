Новые дома в развивающемся районе дальнего Завеличья покажут участникам «Тура по новостройкам»

16:16, 08 сентября 2020, ПАИ

Задумываетесь о покупке квартиры? Тогда обязательно записывайтесь в тур!

Перед покупкой квартиры многие хотят поближе познакомиться с районом, посмотреть планировки квартир в строящихся домах. Это можно будет осуществить в субботу, 19 сентября. Сотрудники государственной строительной компании АО «Псковжилстрой» проведут экскурсию по строящимся домам для потенциальных новосёлов.

Участники тура смогут посетить квартиры в новых домах на улицах Завеличенской и Балтийской, а также осмотреть еще строящиеся объекты. Тур начнется с рассказа о домах по адресу ул. Балтийская, 1, и Балтийская, 1а. Затем участникам тура расскажут про дом на ул.Завеличенской, 28. В конце тура участники тура познакомятся с домом по адресу ул. Завеличенская, 17, и жилым комплексом «Балтийская Жемчужина». По просьбам участников можно будет осмотреть планировки квартир в интересующих домах.

Сотрудники АО «Псковжилстрой» расскажут участникам тура обо всех преимуществах новых домов в перспективном и развивающемся районе, а также ответят на интересующие вопросы по поводу покупки жилья. Участники смогут выбрать себе планировку квартиры, а также оценить качество строительства и используемых материалов.

Отъезд участников тура состоится 19 сентября в 10:00 от редакции «Псковского агентства информации», которая расположена по адресу: ул. Ленина, 6а. Участие в «Туре по новостройкам» бесплатное. Записаться можно по телефону (8112) 702-242.