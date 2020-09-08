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Общество

В школах Псковской области нет учеников, заболевших коронавирусом

В школах Псковской области за первые дни нового учебного года случаев заболевания учеников коронавирусом не выявлено, сообщил Псковскому агентству информации председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

«У нас таких данных нет. Сегодня образовательный процесс проходит в штатном режиме. У нас есть дети, которые сезонно, как это бывает, находятся дома с ОРВИ», - заявил он.

«Школьников, которые заболели коронавирусом после начала учебного года, пока нет», - подтвердил ПАИ информацию глава Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук. Он отметил, что 10-12 человек детей школьного возраста среди зараженных коронавирусом были, но до начала учебного года.

«В школах образовательный процесс организован, предпринимаются все меры для того, чтобы не допустить распространения коронавируса», - заявил Седунов.

Если в классе будет выявлен случай заболевания COVID-19, весь класс отправится на 14-дневный карантин, ранее заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

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