Всплеск метеорного потока сентябрьских эпсилон-Персеид прогнозируют астрономы

16:44, 08 сентября 2020, ПАИ

Всплеск метеорного потока сентябрьских эпсилон-Персеид прогнозируют астрономы. Увидеть звездный дождь можно будет 9 сентября. информация опубликована в календаре Международной метеорной организации, сообщает aboutspacejornal.net.

Активность сентябрьских эпсилон-Персеид сохраняется на протяжении всего сентября, но увидеть падающие звезды можно лишь в отдельные периоды всплеска активности. 9 сентября всплески произойдут в 12:55 и 16:32 по-московскому времени. Первый всплекс в северном полушарии пройдет незамеченным, так как приходится на светлое время суток, а второй будет заметен во многих регионах России, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке.

Средняя скорость потока – 5 метеоров в час. Однако во время всплесков на вечернем небе можно наблюдать до 50 пролетающих звезд. Метеоры входят в атмосферу на очень высокой скорости – примерно 64 километра в секунду. Эти космические тела довольно яркие, и их можно заметить на чистом ночном небе без специального оборудования. Известно, что метеоры связаны с действием шлейфов 1848 и 1375 годов, то есть времен Средневековья и Жанны Д’Арк.