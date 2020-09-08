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Более 7 тысяч пачек сигарет обнаружили псковские пограничники в вагоне с удобрениями

В железнодорожном пункте пропуска Себеж сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через границу России партии табачной продукции.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, контрабанду обнаружили во время оформления грузового состава, направлявшегося в Латвию. В бункерном вагоне с минеральными удобрениями злоумышленники спрятали 7200 пачек сигарет с акцизными марками иностранного государства. По предварительной оценке, стоимость выявленной партии сигарет составила более 250 тысяч рублей.

Сигареты изъяты для проведения экспертизы. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения противоправной деятельности и причастных лиц. 

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