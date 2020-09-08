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Общество

Ещё один квадрокоптер появится в себежской школе

Оборудование «Точки роста» уже используется педагогами Себежской образовательной школы на уроках, с 25 сентября кабинет будет функционировать как современный центр дополнительного образования. Сегодня, 8 сентября, во время рабочего визита в муниципалитет первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова оценила готовность «Точек роста» принять учеников.

«В Себеже на сегодняшний день расставлено все оборудование, в ближайшее время доставят еще один квадрокоптер более высокого уровня. Педагоги школы уже прошли повышение квалификации. Сегодня идет набор детей на кружки дополнительного образования – робототехнику, в шахматную гостиную и на другие факультативы», - рассказал Псковскому агентству информации председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

Сейчас новые «Точки роста» уже используются во время учебного процесса, к примеру на уроках ОБЖ, технологии, информатики.

В современном образовательном центре детям будут доступны несколько квадрокоптеров различного уровня, конструкторы по робототехнике, шлем виртуальной реальности, 3D-принтер, симуляторы для уроков ОБЖ, компьютеры и другое оборудование.

Идрицкая школа также получила необходимую технику для «Точки роста».

25 сентября в России – единый день открытия федеральной сети центров «Точка роста».

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