Митинг в честь годовщины Бородинского сражения прошёл в Пскове

17:04, 08 сентября 2020, ПАИ

Первый вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов принял участие в торжественном митинге, посвящённом 208-й годовщине Бородинского сражения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В День воинской славы России в сквер у Псковского академического театра драмы имени Пушкина, где установлен бронзовый бюст генерал-фельдмаршала Михаила Голенищева-Кутузова, пришли члены областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» («Клуб генералов и адмиралов»), прокурор Псковской области Иван Грибов, руководитель аппарата администрации области Сергей Дмитриев, курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России, ветераны вооружённых сил.

Участники митинга вспомнили историю генерального сражения Отечественной войны 1812 года, а также назвали имена псковичей, участвовавших в Бородинской битве, среди которых сам фельдмаршал Михаил Кутузов, генерал-лейтенант Пётр Коновницын, генерал-лейтенант артиллерии Михаил Бороздин и его брат – генерал от кавалерии Николай Бороздин, подполковник Александр Фигнер и другие.

В ходе митинга также состоялась церемония награждения орденом «За заслуги в ветеранском движении». Руководитель «Клуба генералов и адмиралов» Валентин Костенко вручил знак отличия, учреждённый российским комитетом ветеранов войны и военной службы, псковскому юристу, депутату областного Собрания первого и третьего созывов Ивану Лысковцу.

В завершение мероприятия собравшиеся возложили к бюсту полководца Михаила Кутузова гирлянду славы и цветы.

8 сентября отмечается День воинской славы России – День Бородинского сражения, самого ожесточенного и кровопролитного сражения Отечественной войны 1812 года.