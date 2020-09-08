0
19:54
Суровые брянские партизаны
19:16
Более миллиона рублей удалось собрать с помощью акции «Спасибо медикам» в Псковской области
18:51
Храмы Пскова нанесут на звуковую карту
18:13
ВИДЕО: Дополненная реальность, видеоигры, виртуальные экскурсии — в Пскове открылась библиотека будущего
17:59
Глава Невельского района привился от гриппа
17:47
Уголовное дело возбуждено по факту убийства пса Пифа в Невельском районе
17:42
Первый автоклуб заработал в Себежском районе
Еще новости
Общество

Сотрудник школы в Великих Луках заразился коронавирусом

В Великих Луках один из сотрудников школы заразился коронавирусом. Об этом пишет газета «Комсомольская правда - Псков» со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Псковской области Александра Нестерука.

«Действительно, подтвердился один случай заболевания коронавирусом. Как сообщили в учебном заведении, сотрудник не был связан с преподавательской деятельностью и не контактировал с детьми», - сказал главный санитарный врач региона.

По словам сотрудников школы, заболевший носил маску и соблюдал все меры санитарной безопасности. Александр Нестерук подчеркнул, что из-за одного выявленного случая инфицирования коронавирусом учебное заведение закрывать не станут.

«Мы закрывали классы и школы на карантин во время эпидемии гриппа, если заразились более 20% учеников, - сказал Нестерук, подчеркнув, что дети переносят коронавирус намного легче, чем взрослые.

Ранее Александр Нестерук заявил, что школьников, которые заболели коронавирусом после начала учебного года, в Псковской области пока нет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Сотрудник школы в Великих Луках заразился коронавирусом Итоги рейда: Великолучане ходят без масок в магазинах В школах Псковской области нет учеников, заболевших коронавирусом Около 2,5 тыс. человек с коронавирусом в России находятся в палатах интенсивной терапии В Великих Луках нет учителей с коронавирусом В Псково-Печерском монастыре нет новых случаев коронавируса Лекарство из бычьих легких в пять раз снизило смертность от COVID-19 Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии 1554 человека заразились коронавирусом в Пскове В девяти муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Более миллиона рублей удалось собрать с помощью акции «Спасибо медикам» в Псковской области
08 сентября 2020
Более миллиона рублей удалось собрать с помощью акции «Спасибо медикам» в Псковской области
Храмы Пскова нанесут на звуковую карту
08 сентября 2020
Храмы Пскова нанесут на звуковую карту
ВИДЕО: Дополненная реальность, видеоигры, виртуальные экскурсии — в Пскове открылась библиотека будущего
08 сентября 2020
ВИДЕО: Дополненная реальность, видеоигры, виртуальные экскурсии — в Пскове открылась библиотека будущего
Глава Невельского района привился от гриппа
08 сентября 2020
Глава Невельского района привился от гриппа
Уголовное дело возбуждено по факту убийства пса Пифа в Невельском районе
08 сентября 2020
Уголовное дело возбуждено по факту убийства пса Пифа в Невельском районе
Первый автоклуб заработал в Себежском районе
08 сентября 2020
Первый автоклуб заработал в Себежском районе
Сотрудник школы в Великих Луках заразился коронавирусом
08 сентября 2020
Сотрудник школы в Великих Луках заразился коронавирусом
Итоги рейда: Великолучане ходят без масок в магазинах
08 сентября 2020
Итоги рейда: Великолучане ходят без масок в магазинах

Идет загрузка...