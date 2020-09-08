Сотрудник школы в Великих Луках заразился коронавирусом

17:20, 08 сентября 2020, ПАИ

В Великих Луках один из сотрудников школы заразился коронавирусом. Об этом пишет газета «Комсомольская правда - Псков» со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Псковской области Александра Нестерука.

«Действительно, подтвердился один случай заболевания коронавирусом. Как сообщили в учебном заведении, сотрудник не был связан с преподавательской деятельностью и не контактировал с детьми», - сказал главный санитарный врач региона.

По словам сотрудников школы, заболевший носил маску и соблюдал все меры санитарной безопасности. Александр Нестерук подчеркнул, что из-за одного выявленного случая инфицирования коронавирусом учебное заведение закрывать не станут.

«Мы закрывали классы и школы на карантин во время эпидемии гриппа, если заразились более 20% учеников, - сказал Нестерук, подчеркнув, что дети переносят коронавирус намного легче, чем взрослые.

Ранее Александр Нестерук заявил, что школьников, которые заболели коронавирусом после начала учебного года, в Псковской области пока нет.