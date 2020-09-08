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Общество

С 11 сентября будет временно перекрыта улица Леона Поземского в Пскове

С 8:00 11 сентября до 6:00 14 сентября в Пскове в связи с проведением работ на инженерных сетях будет частично ограничено движение автотранспорта по улице Леона Поземского от улицы Герцена до улицы О. Кошевого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Движение по улице Труда закрывается на участке от улицы Школьной до улицы Леона Поземского. Движение по улице Волкова закрывается на участке от улицы Труда до пересечения улицы Волкова и улицы Леона Поземского.

Движение маршрутных автобусов №11 будет осуществляться по маршруту: Троицкий мост - улица Леона Поземского - улица О. Кошевого - улица Школьная - улица Труда и далее по маршруту.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.

 

  

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