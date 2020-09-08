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Общество

«Сад памяти» посадят между школой №24 и детсадом №54 в Пскове

«Сад памяти» посадят между школой №24 и детсадом №54 в Пскове, сообщила глава города Елена Полонская во время рабочего выезда вместе с депутатом городской Думы Константином Болотиным.

«Здесь мы планируем высадку деревьев в рамках проекта «Сад памяти». Изначально собирались сделать это весной, но из-за пандемии пришлось перенести акцию на неопределенный срок. Будем приглашать жителей участвовать в посадке хвойных и ивовых деревьев, возможно, высадим елку, чтобы зимой можно было ее украшать», - отметил Константин Болотин.

В рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» в 2019 году в этой части микрорайона полностью заменили асфальтовое покрытие, установили скамейки, урны, выделили велосипедные полосы, организовали парковочные места и зелёную зону.

Жители предложили установить здесь ещё и воркаут-площадку. Болотин пообещал рассмотреть этот вопрос.

Жители сообщили о трудностях передвижения у домов №5 и 7 на улице Печорской. Вечером все машины поворачивают во дворы в двух направлениях, в это время школьники идут домой, в итоге появляется пробка. Здесь, предлагают псковичи, необходимо направить поток машин в одном направлении и установить «лежачий полицейский».

Глава города пояснила, что для установки искусственных неровностей необходимо получить согласие остальных жителей дома, которым принадлежит дворовая территория, после чего направить вопрос в городскую комиссию по безопасности дорожного движения.

Жители микрорайона выразили благодарность депутату за благоустройство зоны отдыха для горожан.

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