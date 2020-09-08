0
19:54
Суровые брянские партизаны
19:16
Более миллиона рублей удалось собрать с помощью акции «Спасибо медикам» в Псковской области
18:51
Храмы Пскова нанесут на звуковую карту
18:13
ВИДЕО: Дополненная реальность, видеоигры, виртуальные экскурсии — в Пскове открылась библиотека будущего
17:59
Глава Невельского района привился от гриппа
17:47
Уголовное дело возбуждено по факту убийства пса Пифа в Невельском районе
17:42
Первый автоклуб заработал в Себежском районе
Еще новости
Общество

Санаторий «Хилово» объявляет об акции «Золотая осень»

На 12 дней отдыха и укрепления здоровья по выгодной цене приглашает санаторий «Хилово» в рамках сезонной акции «Золотая осень», сообщает пресс-служба Псковского облсовпрофа.

В стоимость путевки входит проживание, питание, два посещения лечащего врача, а также медицинские услуги - трехразовый прием минеральной воды, терренкур, ЛФК (через день), 8 процедур лазеро- или магнитотерапии, ванны с сероводородными и бромно-борными рассолами, жемчужные и минеральные (одна из ванн по назначению врача, 3 процедуры), через день — бассейн.

Акция проходит с 26 сентября по 7 октября. При размещении в номере категории «стандарт» трех-  или четырехспального корпуса цена путевки начинается от 15 100 рублей. В случае размещения в номере «комфорт» двухспального корпуса стоимость - от 21 700 рублей.

Для бронирования путевки необходимо заполнить заявку на главной странице сайта hilovo.org или позвонить по телефонам 8 (921) 001 1865 (с 8:00 до 19:30 ежедневно). Заявку можно отправить и на электронную почту: 2501865@mail.ru.

В санатории напоминают, что количество мест и категорий номеров ограничено в связи с высоким спросом.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Более миллиона рублей удалось собрать с помощью акции «Спасибо медикам» в Псковской области
08 сентября 2020
Более миллиона рублей удалось собрать с помощью акции «Спасибо медикам» в Псковской области
Храмы Пскова нанесут на звуковую карту
08 сентября 2020
Храмы Пскова нанесут на звуковую карту
ВИДЕО: Дополненная реальность, видеоигры, виртуальные экскурсии — в Пскове открылась библиотека будущего
08 сентября 2020
ВИДЕО: Дополненная реальность, видеоигры, виртуальные экскурсии — в Пскове открылась библиотека будущего
Глава Невельского района привился от гриппа
08 сентября 2020
Глава Невельского района привился от гриппа
Уголовное дело возбуждено по факту убийства пса Пифа в Невельском районе
08 сентября 2020
Уголовное дело возбуждено по факту убийства пса Пифа в Невельском районе
Первый автоклуб заработал в Себежском районе
08 сентября 2020
Первый автоклуб заработал в Себежском районе
Сотрудник школы в Великих Луках заразился коронавирусом
08 сентября 2020
Сотрудник школы в Великих Луках заразился коронавирусом
Итоги рейда: Великолучане ходят без масок в магазинах
08 сентября 2020
Итоги рейда: Великолучане ходят без масок в магазинах

Идет загрузка...