Городские власти поблагодарили псковичку за благоустройство двора

17:39, 08 сентября 2020, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская и депутат Псковской гордумы Константин Болотин поблагодарили жительницу дома на Рижском проспекте, 85, Валентину Прокопенко за создание комфортной городской среды собственными руками, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Своими силами женщина высадила клумбы на территории своего дома и создала там «сад камней» в форме лебедей, черепах, сов и других животных, а также нарисовала граффити на тематику 1 Сентября на бетонном заборе, огораживающем мусорные баки.

«Какие-то вандалы расписали всю стену, а я решила ее украсить. Это подарок к школе для ребят», – поделилась Валентина Прокопенко.

Глава Пскова поблагодарила Валентину Прокопенко за активное участие в жизни двора и подарила цветы для ее клумбы.

Псковичка Валентина Прокопенко инициирует жильцов для участия в муниципальной программе «Формирование современной городской среды», а также наводит красоту собственными силами.