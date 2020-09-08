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Первый автоклуб заработал в Себежском районе
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Общество

Первый автоклуб заработал в Себежском районе

Сценический комплекс на колесах, который появился в Себеже, во время рабочего визита 8 сентября осмотрела первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Новый автоклуб вице-губернатору презентовала начальник отдела культуры администрации Себежского района Наталья Федорова.

Площадь передвижной сцены составляет 18 квадратных метров, при этом ширину и длину можно устанавливать разную в зависимости от потребностей коллектива. Для оснащения автоклуба Себежский район получил оборудование на 1,5 миллиона рублей. «Это очень серьезное, мощное оборудование высокого качества», - отметила Наталья Федорова.

В распоряжении себежского автоклуба появились мониторы, колонки, микрофоны и другое звуковое и мультимедийное оборудование. Сценический комплекс оснащен гримерной зоной с небьющимся зеркалом. Над сценой по необходимости можно устанавливать кровлю.

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