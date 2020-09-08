Храмы Пскова нанесут на звуковую карту
Храмы Пскова нанесут на звуковую карту. Сейчас сотрудники Псковского музея-заповедника работают с кураторами проекта «Древние сакральные пространства Северо-Запада России: звуковая карта», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.
Проект предполагает создание интерактивной звуковой интернет-карты древних церквей Северо-Запада России. Для составления интерактивной карты планируется изучить звуковые особенности сакральных пространств и сделать видеозапись серии концертов-лекций с исполнением произведений XII–XVII вв. знаменного, строчного, демественного распевов, авторских распевов русских царей, а также литургического чтения.
Для записи концертов-лекций выбраны пять храмов Пскова, в том числе объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждому храму будет подобран свой репертуар из 5-8 песнопений, имеющих к нему непосредственное отношение (которые с большой степенью вероятности могли исполняться в его стенах во времена Древней Руси).
Псково-Изборский объединенный музей-заповедник выступает партнером проекта.