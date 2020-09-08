Глава Невельского района привился от гриппа

17:59, 08 сентября 2020, ПАИ

Глава Невельского района Олег Майоров сделал прививку от гриппа и призвал невельчан позаботиться о своем здоровье. Об этом пишет районная газета «Невельский вестник».

«Я считаю, что все мы несем ответственность за общество и за его благосостояние. Одна из самых главных ценностей человека — это его здоровье. Чтобы его сохранить, необходимо проводить профилактику, в том числе делать необходимые прививки», - сказал Майоров.

По его словам, в национальную программу здравоохранения входит вакцинация по гриппу, которая позволяет совершенно бесплатно повысить сопротивляемость организма к заболеванию гриппом и предотвратить осложнения.

«Лично я сам всегда делаю прививку от гриппа и рекомендую всем невельчанам, особенно тем, кто работает напрямую с людьми, отложить все дела и пройти вакцинацию», - добавил глава Олег Майоров после прививки и порекомендовал всем пройти эту процедуру.