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Общество

ВИДЕО: Дополненная реальность, видеоигры, виртуальные экскурсии — в Пскове открылась библиотека будущего

В Пскове открылась первая модельная библиотека, оснащенная по нацпроекту «Культура». Библиотека «БиблиоЛюб» в микрорайоне Любятово стала победителям конкурса среди российских регионов на создание в 2020 году муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Уникальность библиотеки состоит в том, что это единственное досуговое учреждение, которое обслуживает население удалённого от центра города микрорайона: детей, молодёжь и взрослых. Общая стоимость проекта по созданию модельной Библиотеки -10 852 756,59 рублей, из них 5 000 000 рублей - федеральный бюджет, 500 000 рублей – региональный бюджет, 5 352 756, 59 – муниципальный бюджет. 

В слеюущем году аналогичная реконструкция по нацпроекту "Культура" ждет детскую библиотеку "Радуга" на ул. Новоселов.

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