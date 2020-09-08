Здесь будет область-сад

22:08, 08 сентября 2020, ПАИ

Как садовод из Себежского района новый - яблоневый бренд региона создает

Псковская область — родина яблок. И тюльпанов. В Себежском районе трудится человек, который эти слова превращает в реальность. Если где и работает в буквально смысле выражение «яблоку негде упасть», так это в деревне Дорбыши в уникальном хозяйстве у Ивана Мельника. В этом убедились корреспонденты Псковского агентства информации.

- Я родом из Молдавии, но в Себежском крае живет уже 20 лет. У меня тут сестра жила: она в советское время училась в Опочке и по распределению сюда в школу попала, работала. Она тут замуж вышла. Я приехал в гости – женился, остался, - рассказывает Иван Мельник историю своего знакомства с Псковской областью.

– Иван, сколько у вас гектаров?

– Где-то около 20. Но у нас сейчас в планах в ближайшую пятилетку на 100 гектаров выйти. Часть будет в Себежском районе и часть под Псковом в деревне Дуброво (12 км от Пскова): там уже 60 гектаров земли куплено, разрабатываем. И на осень там уже будет первая закладка 25 гектаров.

Вообще по садам мы первые в области. Да, сейчас закладываются сады в Палкинском, Опочецком районах, но все равно они все через нас работают, мы организовали плодопитомник и выпускаем посадочный материал - единственные на всем Северо-Западе.

Тюльпановые плантации

– Мы цветоводством занимались сначала. У нас еще теплицы. Рынок сбыта – в основном Псковская область, Санкт-Петербург. Но мы в этом году уже под заказ для Москвы будем делать. Обычно было около 300 тысяч тюльпанов. А в этом году мы увеличиваем еще на 120 тысяч.

– То есть полмиллиона?

– Да. Можно сказать, что мы вторые в области после Дедовичей: Дедовичи миллион гонят.

– Сколько у вас длится период тюльпанов?

– Мы начинаем посадку с начала октября – и уже в конце февраля начинаем уборку. Это долгая процедура, почти шесть месяцев. Луковица у нас приходит из Голландии, мы на прямых поставках работаем с фермерами.

– Каждый год новые луковицы?

– Да, мы уничтожаем старые (они одноразовые). Для клумб они подойдут, а на выгонку- нет : там из них все высосано, это же не в естественных условиях, мы все вытаскиваем из них.

– Какие тюльпаны покупатели любят? Что покупают?

– Те, что дешевле. Желтые, например, классические. Для Питера, Москвы мы делаем более дорогие сорта. Там такие суперпородные тюльпаны, их «петухами» называют: головы рваные – на тюльпан не похоже. Некоторые местные заказчики приезжают ко мне в теплицу (когда начинаем уборку), смотрят – говорят: «Это что у тебя, больные?» Я говорю: «Нет, это питерские, дорогие очень. Питерские и московские». У нас же больше классику любят – красные и желтые. Но мы уже приучаем – у нас тоже начинают по чуть-чуть брать дорогие. У нас оптовая цена (от тысячи штук) примерно идет от 26 рублей до 37. За три дня все разлетается.

– А у вас жена какие любит?

– Тюльпаны? Честно сказать, оно рябит уже нам в глазах, поэтому она говорит: «Быстрее бы уже их убрать!»

– Есть же мода какая-то: в один год – одно, в другой – другое.

– Ну конечно, мода! Вообще, мода сейчас сильна уже два последних года на сиреневые и на фиолетовые, на темные.

Йодовый анализ

– У вас огромный сад. А какой срок жизни у яблонь?

– Примерный срок жизни – 20-25 лет. Многие наши яблони еще не вступили в период полного развития: только со следующего года у них начинается полное плодоношение – это примерно 40 тонн яблок с гектара. Сейчас они еще не выдают этого: в том году выдали где-то в среднем 20 тонн.

– Вы наверняка долго выбирали сорта.

– Ездили в Белоруссию: Могилев, Минск, Витебская область – в основном у этих фермеров старались покупать.

В основном мы выращиваем белорусские сорта, канадские, немецкие, есть итальянские, израильские. Российских – считанное количество: Россия в селекции вперед не шагнула и не шагает.

– А теперь, получается, получив их, вы начинаете их тиражировать?

– В этом году мы становимся на Северо-Западе 12-сортовыми оригинаторами. То, что мы ввезли, районировали и начинаем выпускать эти саженцы.

– То есть вы полностью отвечаете за качество этих саженцев?

– Да. Вот эти все саженцы пойдут по субсидиям по государственной программе закладки садов. Сейчас пятилетка, со следующего года будет государственная программа «Закладка садов».

– И вы вошли в нее?

– Да. Мы одно из хозяйств по России.

– А их сколько всего?

– Пока 14. Именно по выпуску посадочного материала. Государство будет финансировать покупку саженцев фермерам.

– А фермеры все пойдут к вам?

- Да. Сейчас у нас уже заказ от фермеров на следующий год. Под Псковом будут закладывать сад - это 40 тысяч саженцев.

– Другое хозяйство?

– Да, другое хозяйство: это уже все, они пойдут по субсидиям.

– Они вам не конкуренты?

– Вы знаете, в этом деле конкурентов нет – коллеги.

– Рынка всем хватит?

– Россия очень большая. А яблоки вообще не достать по России, потому что где-то процентов 80 – это все привозное яблоко.

– Сколько живет ваше яблоко? Когда вы собираете их?

– Мы все через анализы пускаем. Все зависит от лета. Этот сорт где-то в 10-15 числах сентября мы загоняем в холодильник. Обычно мы до нового года уже пустые.

– А как это – по анализам?

– Есть йод: йод наливается в тарелку, яблоко разрезается, макаешь – если пошла пятнистость, все, оно готово к сбору. Если покрасилось полностью…

– Перезрело.

– Перезрело – значит, оно не будет лежать. Значит, надо его быстро продавать. Но мы до этого не допускаем.

– А если оно не дозрело – тогда как?

– А оно дозревает. Эти сорта – позднезимние, они дозревают в лежкости.

– Если такой же опыт дома проведу у себя в тарелке с покупным яблоком, что должно произойти?

– А вот с покупными не пробовал. Там химия напичкана – может, вообще синее станет.

- У вас сбыт свой?

– Да. Мы работаем с мелкими магазинами и детскими садами..У нас четыре района, которые берут яблоки для детских садов по госконтракту.

– И этого хватает вам пока для реализации?

– С руками и с ногами!

– Когда у вас будет 100 гектаров, вы на какие рынки сбыта будете уходить?

– Питер, Москва. Звонят, хотят яблок. Вот уже Питер хотел у меня выкупить на корню все, потому что в этом году будет очень дорогое и малое яблоко.

– Мода на яблоки есть? Сейчас что больше всего берут? Что любят? Садики – ладно: они возьмут то, что вы им дадите.

– Детям только вот этот сорт – «ауксис». Это литовский сорт, обалденный!

– Чем хорош для садиков?

– Он для всех хорош, он самый народный и не сильно кислый. Кислинка маленькая, сладость приятная. Яблоко – класс, супер! Но лежкости долгой нет: до нового года. Короче, в детские сады у нас только «ауксис».

– А на рынках что люди покупают?

– На рынках мы смотрим, анализируем, чего в дальнейшем закладывать больше. Естественно, это сладкое яблоко. Есть «хани крисп», канадский сорт, –он бомбовый. Такой продлинноватый, хрустящий.

– Расскажите про «антоновку»: что вы про нее думаете?

– Я вам покажу: у меня ее много. Но я ее уже продал на корню. Питер ее любит. А тут, в Псковской области, – не очень, потому что под каждый забором «антоновка».

– А всякие «белые наливы»?

– Есть, мы тоже выращиваем.

– И их тоже берут?

– И их берут. Но у нас белый налив – «папировка». Есть два вида: «белый налив» и «папировка».

Садовая «балерина»

– Обычно мы уже в январе все пустые и начинаем запускать теплицы. Тюльпан тоже: там посадка идет в начале октября, мы их в ящиках выращиваем, в ящиках высаживаем и в холодильники загоняем – должно пройти три месяца охлаждения тюльпана. Охлаждение проходит, и 10 января весь тюльпан выезжает в теплицы.

– То есть вы праздники отметили…

– Да, и все, и пошла дальше работа, совершенно верно!

– А было когда-нибудь такое, что к 8 Марта не успевали?

– Нет. Бывает, я вижу, что мы идем с опозданием, в теплицах на два градуса выше подняли температуру – вижу, мы уже идем по графику. В этом году из-за зимы нам было не отрегулировать, потому что такая зима в первый раз. Мы сильно рано шли – вообще скидывали температуру. То есть, например, надо 14 градусов в теплицах, чтоб взойти тюльпану, – мы скидывали до 10. Потому что из-за этой теплой зимы они сильно вперед гнали. И то мы рано, я считаю, начали собирать: уже 23 февраля уборку начали, а это очень рано. Он в сухом виде хранится только месяц.

– Вы срезаете, в коробки упаковываете?

– Да, упаковываем: все по 20 штук пакуется. Все как в Голландии.

– Вы ездили куда-нибудь учиться?

– Конечно! В Голландию, в Польшу – мы каждый год ездим, только в этом году не получилось, потому что пандемия. Нас наши поставщики луковиц приглашают после 8 марта на 5-6 дней. они делают выставки новых цветущих сортов для промышленников, обсуждаем это все.

– За свой счет?

– Все за свой счет. Но оно того стоит! Там со всего мира съезжаются, кто тюльпанами занимается, и идет обмен опытом, даже по сортам.

– А как языковой барьер?

– Языкового практически нет, потому что все наши работают: Украина, Белоруссия, Молдавия, Польша – и практически все на русском разговариваем. Китайцы есть там, ошиваются, но от китайцев мы держимся подальше.

– А по яблокам куда ездите?

– По яблокам – в основном это Белоруссия, Польша, Молдавия, Украина.

– Какие у них есть крутые технологии, которые бы хотелось перенять?

– Я уже начинаю их перенимать: формировка дерева «балерина». Эта формировка называется «свободно растущая пальметта», итальянская.

«Балерина» до 80 тонн выдает с гектара, там заставляешь дерево больше работать.

– Этот год – яблочный, следующий – не яблочный. У вас тоже урожай зависит от года?

– Все зависит от человеческих рук: как ты будешь обезку делать, так оно и формирует урожай, дерево. Если в этом году перегружено дерево, если оно усыпано, а закладка плодовой почки начинается в августе месяце, если тут много яблок – откуда у дерева сил заложить почку на будущий год?

– Что делать?

– Обрезка! Методом обрезки.

– А мы с вами рекомендуем это садоводам?

– Рекомендуем обязательно! Ко мне кто приезжает за саженцами, я рекомендую. Даже к нам на учебу приезжают: мы в марте месяце, где-то с 25 марта, начинаем обрезку, и приезжают люди, со всей области съезжаются на учебу. Даже из Пскова в этом году приезжали, из Палкино, Пыталово, Опочки, Великих Лук – да практически из каждого района приезжали. У нас обрезка идет где-то дней 20, и мы вот учили.

– То есть «приходите – научим», да?

– Конечно.

– У вас это платная история?

– Нет, просто бесплатно. Но они должны быть нашими клиентами – вот в чем дело.

– У вас здесь земля сухая, а деревья роскошные? Чернозем не нужен?

– Яблоки растут лучше в суглинках, чем в черноземе, чтоб вы знали. сказки, что с черноземом так легко работать. Я жил на черноземе, я знаю, что это такое. У нас здесь под Себежем гораздо лучше. Мои знакомые, у кого сады, видя качество яблока нашего, говорят: ваши лучше намного. Они более естественные. На югах проблем много из-за жары, яблоки постоянно чем-то обрабатывают, кроме того их красят специальной химией, чтобы в Россию передать красивое красное яблоко. у нас же рынок любит глазами.

– А зеленые красят?

– Зеленые не красят. Единственный сорт. А красные из Молдавии, Украины, Польши – они все крашеные.

– Про химозу начали говорить, про то, что зарубежные яблоки напичканные. Что у вас с этим?

– Честно скажу, у нас идет обработка сада где-то четыре раза. Два раза – до цветения, и потом, если надо, от тли. И все. В Молдавии – 28-32 раза: там юг – там всякой гадости полно!

– А как вы поливаете, когда сухо?

– Мы не поливаем. Не надо поливать.

– Как не надо? В глине, без воды!

– Вы уже сами ответили: глина держит влагу. В глине не надо поливать – и так хватает влаги, у нас бывает так, что воды.

Династия агрономов

– А кто вы по образованию?

– А как вы думаете? Ну конечно агроном! Вообще у меня это семейное: у меня еще дед в советское время после войны в Молдавии закладывал сады. Потом дядька работал. Мы Польшу учили в советское время, а сейчас поляки учат нас. Это у нас семейное. У меня брат в Молдавии – у него 400 гектаров сада. Колхоз рассыпался, и они с батьком покойным их в 1996-м обратно собрали и все восстановили – и все работает, село живет.

– 400 гектаров!

– У них там 400 гектаров сада и посевных что-то около 7 тысяч.

– У вас дети есть?

– Есть, двое: девочка и мальчишка. старшей – 11 лет, и мелкому – пять. С нами работают.

– Они понимают, что это история на долгие годы? Семейный бизнес.

– Конечно! У меня даже жена с работы ушла. Только благодаря тому, что она пошла за мной, сад есть. Она поддержала меня в свое время. Тут многие были противниками, многие кричали, что тут этого ничего не надо делать.

– А какие аргументы были, почему здесь не стоит?

– Потому что это нетрадиционно. Тут что? Лен, картошка. А вообще-то, если пересечь границу вот тут, за Себежем, въезжаешь в Верхнедвинский район – сады, сады, сады.

Ну как может быть: 60 километров разница – и не растут? И сейчас если мне кто только пытается сказать, что у нас то и то не растет, я говорю: «не растет потому что не сажаете». Вот весь секрет. Посадишь – значит, будет расти. И земли, говорят, плохие. Земли плохой нет – есть люди плохие. Японцы выращивают на камнях все – и нормально! А у нас такие земли пропадают – это грех.

– А что было раньше на этих территориях?

– Тут вообще была деревня до войны, ее сожгли. Урочище Савино: деревня называлась Савино. Потом здесь были колхозные поля, сеяли, в 90-х годах это все рассыпалось, были пастбища деревенские. в 2000-х, уже коров не стало, и мы выкупили землю.

– А вообще здесь еще земли хватает?

– Нет особо земли. Вот мне под Псковом нравятся – там массивы!

– В Себежском районе земель очень мало, да еще холмистость. Но холмистость чем хороша для садов: получается очень сладкое яблоко на холмах. Из-за этих перепадов, солнца, ветра и получается сильно сладкое яблоко. На равнинах более кислое яблоко.

Пчелы на телеге

– Опыление дополнительно нужно?

– Когда цветение начинается, нам местный пчеловод привозит пчелок. У него специальная телега сделана, привозит 20 домиков. Но тут у нас много и диких пчел.

- Тут не опасно в это время находиться?

- Нет, мы тут живем, когда цветение: нельзя пропустить этот момент, эти 10 дней. Красота невероятная. Х

– А когда это, кстати?

– Все зависит от погодных условий. Вторая половина мая.

– А у вас фотосессии, свадьбы кто-нибудь приезжает делать?

– Очень много москвичей и питерцев было.

– Все говорят: если яблоко червивое, значит, яблоко экологически чистое. Что у нас с червяками?

– Я такого никогда не съем, червивого. Честно скажу, и с паршой никогда не съем, с пятном. Никогда его не буду есть: я просто знаю, что это за грибок, и я его в себя не запущу никогда. в Европе запретили такие яблоки. А у нас в основном на рынках бабушки продают с пятнами, кричат: «Вот это свои!» Думаю: «Ну ешьте, ешьте!»

– А сколько у вас сортов сейчас?

– Вообще на данный момент где-то 84 сорта у меня в коллекции.

- Вы никогда не планировали переработку делать?

– Нет. Вообще мы ставку не делаем на переработку. В основном мы то яблоко выращиваем, которое не на переработку, а на хранение, чтоб было свежее яблоко, потому что в России 80 % недостачи такого яблока.

– А на переработку?

– Переработку – в деревнях все завалено. В этих глухих деревнях только дать хорошую цену людям – и они будут собирать и привозить.

Как в Европе

– Мы еще розы выращиваем – на озеленение. Питер, Минск. В области заказчик – это Великие Луки. Пучками вяжем по 10 штук, храним их в специальном хранилище. А для розничной торговли у нас туба, цветы пакованные идут, маркированные, парафиненные – как и иностранные. наши идут по области и в Питер. Но тут часть заберут в Минск на озеленение.

– Как вам удается вести дела с белорусами, например?

– Просто мы дружим с белорусскими питомниками, и они не справляются с заказами.

– То есть у вас субподряд, получается.

– Да. И они говорят: «Вы можете помочь? Там нам не хватает 15 тысяч кустов». Я говорю: «Пожалуйста, сделаем».

– Где у вас все хранится?

– У нас же есть хранилище.

– Большое?

– Да, мы все складываем. Для растений – одно, для тюльпанов – другое. У нас все разные холодильники. Мы сейчас еще один строим.

– Для шуб? У вашей жены много шуб?

– Вот поверьте, сколько лет ей говорю: «Давай куплю тебе шубу», – она говорит: «Иди ты со своей шубой! Мне некуда ее надевать». Мы в фуфайках работаем в холодильнике.

– Отпуск когда у вас был последний раз?

– В ноябре.

– Можете позволить себе уехать?

– Да, но самое большее – на три дня.

– Жену отпускаете с детьми куда-нибудь?

– Нет. Они и не поедут без меня.Тут недавно у меня был взрыв такой, что хотелось уехать. Жалко, что все турагентства были закрыты. Я уже поехал специально в Луки за путевкой, хоть какой хоть куда-то, хоть в Подмосковье на «Ласточку»! Все закрыто было.

– А вообще как отдыхаете?

– А у нас тут озера, реки есть – мы так и отдыхаем. Бывает, с ночевкой выезжаем, с палатками. У нас тут радоновые озера недалеко, такие красивые, бирюзового цвета – вообще классно!

Двух грантов достаточно

- Яблоки любите?

– Да! Апельсины не едим, мандарины не едим. Они все крашеные, везде там эта химоза. Я утром специально приезжаю.

- А зимой, когда яблоки в январе заканчиваются, как вы доживаете до первого урожая?

– Мы для себя любимых оставляем.

– И что, держатся?

– Конечно! Мы почти до нового урожая держим. «Вербное», «Олеся» – у нас есть такие сорта, «хани кресп», которые мы оставляем по 100 килограммов, и нам хватает вполне.

– Как будете под Псковом обслуживать? Будете приезжать или будете нанимать?

– Там – нет, там у меня брат.

– У вас же один брат в Молдове?

– Нас вообще девять в семье: одна сестра и восемь братьев. И уже переехали все, только остались там самый старший, самый младший и мама. Маму не перетянуть, она сказала: «Я буду лежать возле батьки». Не хочет. Старший не уедет – это однозначно, потому что он там очень большой человек, а младший – он не должен, потому что мама, он за мамой ухаживает.

– Понятно. А остальные – все сюда, в Псковскую область?

– Все – во Псков.

– Что делают?

– У кого теплицы, сейчас сады будут себе закладывать, все будут.

– Вы прямо будете такая аграрная мафия!

– Типа да. Как раз в Россельхозцентре сказали: «Захватили область в этом деле!». Но мы уже местные. У нас жены и дети местные.

– И у всех аграрное образование?

– Ну да, только у одних – ветеринария, а у других – агрономия.

– По деньгам вы довольны? Хватает на жизнь?

– Хватает, мы потихоньку развиваемся, нормально.

- Грантами пользовались?

– Дважды. В первый раз закупили первые шесть гектаров саженцев, шесть тысяч саженцев, опрыскиватель, косилку, посадочную машину. Это был хороший подъем. В 2017 году второй грант получили – на теплицу, на газовое оборудование.

- Отчитываться сложно?

- Главное – не косячить. Есть много фермеров, которые машины купили, дураки. Про себя думаешь: «Дурак ты! Через два года таких купишь десять машин – только вложи их правильно!» А они – сразу машины.

– Какие у вас планы? Вы развиваетесь, покупаете гектары.

– Уже куплены земли. Будем осваивать их ближайшие три-четыре года.

– Надо поэтапно?

– Да, поэтапно. Это не вытянешь, это очень сложная штука. Вложения идут большие! Сейчас под Псковом раскисление земли идет, доломитку вносим, перегной.

– А среди 12 человек, которые у вас здесь постоянно работают, сколько ваших родственников?

– Никого. Все из деревни. У нас даже и дачники есть, работает Питер.

Помидоры vs огурцы

– Где вы живете?

– Тут же, в Дорбышах. Тут дом на берегу Великой мы себе построили.

– Как дела со школой, с медициной?

– Ну, в Идрице школа очень классная, у нас автобусы ходят. Медицина классная, есть свой ФАП, хороший фельдшер. Леонид Михайлович (Курсенков - глава Себежского района) в ремонт местного клуба в позапрошлом году большие деньги вложил – клуб работает, детские кружки есть, все есть, праздники проводят.

– Как я давно не слышала такого позитива!

– Да? Нет, а к нам кто приезжает, все говорят: «Как у вас тут! Клуб красивый, внутри все сделано по-современному»

– Вас не доят как бизнес: «То купи, тут помоги!»

– Нет. На Новый год даю деньги детям на елку, в День пожилого всегда на стол даю. Это не принудительно, и если бы я не хотел давать – я б сказал, что не дам. А если мне это нравится самому? Если я знаю, что там мои дети участвуют?

– В этом году вы еще и огурцы начали выращивать?

– Огурцы у нас в этом году пробные, сборы начали с 26 апреля – тогда первые огурцы пошли

Мы сеем огурец в рассаду где-то в числах 15-х февраля, в горшки, пока в теплице растет тюльпан. Тюльпан убрали, землю новою занесли – и мы уже готовые, высаживаем рассаду в пять-шесть листов. Вот в этом году мы уже 26-го начали первые сборы. чем раньше – тем лучше цена.

– А что по объему? Даете много?

– Ну, я скажу: мы с одной теплицы в этом году собрали 7 тонн огурца. Мне сказали, что это очень хорошо я собрал. Для меня это новое. Я из-за чего? Чтоб не простаивали теплицы.

– А сколько у вас теплиц таких?

– У меня две пока сейчас.

– Но вы в этом году одну засеяли?

– Да, одну, а в другой помидоры. Помидоры хоть поели сами за всю жизнь, за 20 лет тут. Там-то, в Молдавии, не было проблем, но тут своих вот так наелись! Мы особо не продавали – так, своим только, местным, дачникам.

– А помидоры будете в следующем году или только огурцы?

– Наверно, огурцы. Нет, помидоры мы будем сажать еще в одну теплицу, но я успею, наверно, до декабря еще одну теплицу построить.

Миф о восковых яблоках

– Сейчас говорят: «Собирайтесь, мелкие фермеры, в кооперативы».

– В кооперативы? Нет, не хочу. я вкалывать на кого-то не хочу. Просто честно смотрите: вот это мой участок, видите? Вот часть – и вот эта запущенная. Это когда-то у нас был кооператив. Мы разделились. Вот он и не ухаживает. Рос сад до того времени, пока я работал. И я сказал, что никаких кооперативов в моей жизни больше не будет, кроме моей жены: только с женой. Мы с братьями работали – и то у нас разные кассы, и то все разное. Потому что один будет пахать, а другой будет только номер карточки слать: «Перешли сюда, скинь денег мне». Это уже пройденный этап.

– Когда вы заходите в какую-нибудь «Пятерочку» и видите яблоки шести-семи видов, какие мысли?

– Да нет, ценами интересуюсь – посмотрю.

– А их реально воском покрывают?

– Нет, это неправда. Есть маслянистые сорта, даже у меня они есть. Те, что хорошо хранятся, выделяют масло – оно как воск становится. Это самозащита у яблока, чтоб не гнить. Есть у меня тоже такие сорта, которые становятся маслянистыми. Вот выезжают на рынок мои, потом приезжают и говорят: «Бабки плюются, говорят: что ты привез польское навоскованное?»

Клубнику мы выращиваем тоже, но это у меня возле дома. Но там немного, мы в основном размножаем корни.

– А для чего вы их делаете?

– У нас как питомник. Приезжают за посадочным материалом и требуют клубнику тоже. Но мы клубнику в основном гоним из Голландии, маточники высаживаем, они у нас 3-4 года отработали – уничтожаем и новые сажаем. Мы на ягоду в основном ставку не делаем, у нас ставка на кусты. Вот «белый налив». Пробуйте. Снимайте, не стесняйтесь.

11 сортов для сидра

– Борщевика рядом нет?

– Нет. У нас было на той стороне при въезде – мы вытравили. Там кустов 30-40 каждый год выходило – в этом году все, уже не вышел. Я года три его травил и травил, но затравил все-таки. Я его одолел.

В том году у меня французы были, два брата и еще их представитель – во Франции у них 200 гектаров сада, и они делают сидр. Они гонят сидр весь сюда, на Питер, на Москву. Хотят здесь наладить производство, сады посадить. И вот я не знаю, как они нашли меня. Они позвонили мне из Питера, говорят: «Мы хотим к тебе». Я говорю: «Приезжайте». У нас самая уборка шла осенью. Под Луками, они говорят, уже купили землю, чтоб 200 гектаров посадить сада и наладить изготовление сидра. И вот брали мои все сорта на анализы, во Францию увезли каждого сорта по пять штук – мы им их замаркировали. Потом они прислали мне результат – короче, из моих для сидра подходит где-то 11 сортов яблок.

– А вам это интересно почему? Не яблоками делиться, а им саженцы выдать?

– Во! Совершенно верно! Большой заказ – 200 тысяч, под 250 тысяч пошли. Это очень большой заказ.

Агросупермаркеты

– Нам дали вторую зону – это средняя полоса России, где идет закладка садов. Ставку делаем на Тульскую, Липецкую, Воронежскую области.

– А нет противоречия, что саженцы, выращенные в одной полосе?..

– Наоборот, стараются севернее взять.

– Они более крепкие?

– Да. Я когда-то с южных начинал - в Белоруссии, в Могилевской области брал, потому что у нас северных не было. Сейчас я стал самой северной крайней точкой.

– В Ленобласти нет питомников?

– Там они называются питомники, но на самом деле торговые площадки. Вот они у нас и берут саженцы. Даже сегодня вечером будет отгрузка в горшках: они будут забирать 2 000 саженцев. .

О лосях, зайцах и радоновых озерах

– Сегодня лось был утром. Мы приехали сюда, начали работать – и зашевелился, сюда вышел.

– А рабочие боятся?

– Да ну, он свой. с пропиской. В том году, было, олень зашел. Тут же у нас сейчас оленей много в Себежском районе развелось. За Себежем в Белоруссии заповедник, там их много, и они уже сюда уже к нам пришли.

– А вам бы, конечно, этих копытных не надо.

– Не надо! Они яблоки не едят, но больше вредят. Вообще, если правильно, то надо огораживать. Вот под Псковом мы огораживаем поле, там уже начали ставить ограждение.

Беседовала Ирина Иванова