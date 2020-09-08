Путин: От активности женщин зависит будущее России

18:36, 08 сентября 2020, ПАИ

Женщины в России всегда пользовались особым вниманием и почетом, от их включения в активную общественную, научную и творческую жизнь зависит будущее всей страны, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе общения главы государства с победителями конкурса «Лидеры России» в режиме видеоконференции одна из участниц встречи обратилась к женщинам с призывом верить в себя и участвовать в подобных конкурсах - тогда их проекты, регионы, которые они представляют, и вся страна в целом станут сильнее.

«Я всячески поддерживаю то, что сейчас было сказано. Действительно, это очень своевременное, правильное обращение к женской аудитории. У нас всегда в нашей стране женщина пользовалась особым вниманием и особым почетом», - сказал Путин.

Он отметил, что включение женщин в активную общественную, научную жизнь, творческую работу - это «чрезвычайно важный ресурс для всей страны на будущее», что важно для успеха России.