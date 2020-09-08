Из-за коронавируса закрылись более 10% парикмахерских и салонов красоты

19:37, 08 сентября 2020, ПАИ

Пандемия короновируса ударила по салонам красоты и парикмахерским: после карантина к работе не вернулось каждое десятое учреждение. Такие данные публикует издание «Бизнес и территория» со ссылкой на данные IT-компании «Эвотор».

В среднем по стране падение в этом сегменте составило 11%. При этом, убытки в регионах оцениваются по-разному из-за различий в продолжительности и строгости карантина. Где-то финансовые потери достигли 20%, а где-то - всего двух.

Те, кто остался на плаву, уже в июле-августе смогли возместить часть расходов: у них средний чек вырос сразу на 12%. Спрос на услуги вырос благодаря тому, что сотрудники начали возвращаться в офисы, а студенты и школьники готовились к началу учебного года.

При этом, несмотря на рост прибылей после карантина, наиболее пострадавшие компании сообщают, что вернуться к докризисным показателям они смогут только к весне следующего года.