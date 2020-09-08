Санкт-Петербург в качестве туристов посетили лишь 2% псковичей

19:46, 08 сентября 2020, ПАИ

Санкт-Петербург в качестве туристов посетили лишь 2% псковичей, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на городской комитет по туризму.

В июне в Петербург прибыли 25 тысяч путешественников, в июле этот показатель вырос до 350 тысяч туристов. В августе город посетили уже 700 тысяч человек. В комитет считают, по итогам года Санкт-Петербург посетит более 2 млн гостей.

50% приезжих - моквичи, Около 15% туристов приходится на Мурманск, Казань и Сочи. По 2% отдыхающих прибывают из Пскова и Великого Новгорода.