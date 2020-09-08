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Общество

Более миллиона рублей удалось собрать с помощью акции «Спасибо медикам» в Псковской области

В Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина подвели итоги благотворительной акции «Спасибо медикам» Псковской области. За два месяца удалось собрать 1002236, 99 рублей. Эту сумму пожертвовали более 1000 человек и 20 компаний. Собранные средства переданы в Фонд «Святой равноапостольной княгини Ольги», сообщили Псковскому агентству информации организаторы акции.

На церемонии в театре первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина зачитала приветственный адрес от первого вице-губернатора Веры Емельяновой.

«Спасибо за то, что, забыв про отдых и свои личные интересы, вы исполняете свой профессиональный долг, спасаете человеческие жизни, - отметила Вера Емельянова. - Акция #Спасибомедикам - позитивная и очень добрая инициатива. Она показала, что тысячи псковичей готовы выразить благодарность медицинским работникам и использовать все возможные способы, чтобы просто сказать «спасибо».

Благотворительный проект #СпасибоМедикам Псковской области, организованный Театрально-концертной дирекцией совместно с администрацией региона, стартовал 11 июня. За это время состоялись два концерта: 18 июля на базе отдыха «Скай Ранчо» с участием известных псковских музыкантов и 29 августа в БКЗ филармонии с участием петербургской группы «Евгения Зима Band» и джазового дуэта Аркадия Галковского и Екатерины Андреевой.

На сайте Театрально-концертной дирекции проходил сбор средств в поддержку медиков Псковской области.

Благотворительная акция завершилась спектаклем «Отелло», на который пригласили сотрудников Псковского COVID-центра. 

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