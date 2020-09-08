Власти Пскова оценили ход ремонтных работ дворовых проездов

20:19, 08 сентября 2020, ПАИ

8 сентября состоялся контрольный выезд главы Пскова Елены Полонской и главы городской администрации Александра Братчикова по дворовым проездам. Также в выезде приняли участие заместитель главы администрации Елена Жгут, депутаты Псковской гордумы Сергей Колосов, Любовь Николаева, Александр Баев, местные жители, представители подрядных организаций и управления городского хозяйства администрации Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Первой точкой контрольного выезда стала дворовая территория на улице Вокзальной, 36. На сегодняшний день здесь идет укладка асфальта, установлен бортовой камень. Срок сдачи объекта по контракту 15 октября. Подрядчик сообщил, что работы будут завершены к 11 сентября.

Одна из местных жительниц обратилась к городским властям с просьбой обустроить «народную тропу» в этом районе. Александр Братчиков сообщил, что в этом году контрактом не предусмотрено благоустройство данной тропинки и отметил, что её необходимо будет включить в ремонт на следующий год.

Кроме того, одна из жительниц поблагодарила депутата по своему округу Сергея Колосова за работу, активную позицию и взаимодействие с жителями.

Второй точкой выезда стала улица Максима Горького, 35. Александр Братчиков выразил недовольство работой, проделанной подрядчиком. «Срок окончания работ по контракту был 16 июля, подрядчик вовремя объект не сдал. Качество асфальта неудовлетворительное и будет скапливаться вода. Все высказанные замечания необходимо устранить в ближайшее время. В таком виде объект не будет принят», – подчеркнул сити-менеджер.

В свою очередь, представитель подрядной организации, руководитель компании «КлинингСити» Василий Иванков отметил, что ремонт не был завершён в срок из-за финансовых сложностей. Также он заверил, что все замечания будут учтены и работы будут завершены к концу следующей недели.

На улице Юбилейной, 81а, 73-75 подрядчик выполнил работу очень быстро. Бортовой камень поменяли, заасфальтировали дорогу и примыкающие дорожки – «народные тропы», оборудовали парковочные зоны, благоустроили зелёную территорию, спилили аварийные тополя.

«Невозможно было раньше пройти по этой дороге, а она была всегда важна для жителей района. Спасибо подрядчику за ответственный подход и оперативную, качественную проделанную работу», – подчеркнула глава города, депутат округа № 8 Елена Полонская.

Завершающей точкой выезда стал округ № 10, где депутатом является Любовь Николаева. На улице Коммунальной, 63 ведётся ремонт дворовой территории, верхний слой асфальта снят, подрядчик отстает по графику. На улице Рокоссовского, 6 уложен нижний слой асфальта, установлен бортовой камень, ведётся работа по асфальтированию тротуаров.

Любовь Николаева сообщила, что в рамках паспортизации дворов Пскова депутаты городской Думы собирали пожелания от жителей домов в отношении того, какие ремонтные работы должны проводиться на их дворовых территориях. На основании мнений жителей было принято решение отремонтировать дворовой проезд на Коммунальной, 63. «К сожалению, работы начались недавно, подрядчик отстаёт от графика, но я уверена, что он в ближайшее время работы завершит. Дворовый проезд у Рокоссовского 5, 5а для меня лично – стратегический объект, так как эта дорога идет к школе», – отметила она.

Александр Братчиков указал подрядчику на просроченную сдачу объекта. «Мы уходим в такой период, когда будут дожди, и если вы не успеете всё сделать вовремя, то будут проблемы», – заявил он. Подрядчик заверил, что до конца следующей недели работы по укладке асфальта будут завершены, останется благоустроить зелёную зону.

Елена Полонская напомнила, что в этом году было принято решение уделить большое внимание ремонту междворовых проездов. «Благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова на 2020 год на ремонт междворовых проездов было выделено из дорожного фонда региона свыше 100 млн рублей, что составляет по 6,5 млн на каждый городской округ. В прошлом году была сумма значительно меньше – по 3,5 млн рублей на избирательный округ», – добавила глава муниципалитета и подчеркнула, что недопустимо отставание от сроков и контроль над работой подрядных организаций будет продолжен.