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Общество

Введение кругового движения на Инженерной – Индустриальной в Пскове перенесли на неопределённый срок

Фото с камеры Pskovline. Вечер 8 сентября.

Введение кругового движения на перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове переносится на неопределённый срок. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова, это связано с неготовностью объекта по вине подрядчика (исполнителя контракта).

Псковичей также просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что круговое движение на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной будет введено с 5 сентября. Затем было объявлено, что запуск кругового движения неправильно согласовали с подрядчиком, а верный срок введения кругового движения – утро 8 сентября.

С помощью сервиса онлайн веб-камер Pskovline можно было наблюдать, что в течение этих дней ремонтные работы по организации кругового движения практически не велись. На перекрёстке по-прежнему готова лишь четвёртая часть круга.

Фото с онлайн-камер предоставлено компанией Pskovline.

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