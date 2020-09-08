61 двор заасфальтируют в Великих Луках в этом году

21:29, 08 сентября 2020, ПАИ

В этом году в Великих Луках заасфальтируют 61 двор, из них 48 – по программе «Развитие транспортной инфраструктуры» и 13 – в рамках реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

Депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Кравченко рассказал, что во дворах избирательного округа № 3 в этом году заасфальтировали двор на улице Ставского, 67. Здесь последний раз дорогу ремонтировали в 2004 году, уточнил он.

По его словам, при ремонте дворов в первую очередь уделялось внимание дворовым территориям многоквартирных домов. «Но к сегодняшнему дню на округе большинство таких дворов приведены в нормальное состояние, поэтому теперь занимаемся асфальтированием территорий у маленьких двухэтажных домов», – пояснил Дмитрий Кравченко и добавил, что одной из таких территорий стал двор у дома № 73а на улице Ставского.

Также был выполнен ремонт территории домов № 12, 13 и 25 на проспекте Ленина.

Депутат подчеркнул, что доволен работой во дворах избирательного округа № 3. По его словам, администрация Великих Лук, городское управление ЖКХ и подрядчик стараются, прилагают большие усилия, чтобы за короткий промежуток времени выполнить качественно большой объём работы.

Ведущий специалист управления ЖКХ администрации Великих Лук Юлия Левченко отметила, что сотрудники управления полностью контролируют весь ход работ, начиная от подготовительных работ, и заканчивая укладкой верхнего асфальтового покрытия.

Она также подчеркнула, что местные жители активно участвуют как в процессе подачи заявок, так и в процессе контроля. По её словам, жители в большинстве своём остаются довольными выполненными работами.