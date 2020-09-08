Замглавы Минэнерго РФ задержан по подозрению в мошенничестве

21:48, 08 сентября 2020, ПАИ

Заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова задержали по подозрению в хищениях путём мошенничества в крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что с утра с ним проводятся следственные действия, меру пресечения ему будет избирать суд.

По информации «Коммерсанта», уголовное дело связано с предполагаемыми хищениями средств, выделенных в рамках госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2015 годы. Всего в рамках программы было выделено 968 млн рублей, часть из них исчезла.

Анатолий Тихонов был назначен заместителем министра энергетики в июле 2019 года. С 2014 по 2019 годы он возглавлял ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго РФ.