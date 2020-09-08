Вера Емельянова положительно оценила благоустройство сквера Победы в Сосновом Бору

23:17, 08 сентября 2020, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в ходе рабочего визита в Себежский район 8 сентября положительно оценила благоустройство сквера Победы в посёлке Сосновый Бор, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Благоустройство сквера Победы началось несколько лет назад по инициативе главы района на средства местного бюджета. Работы были продолжены в 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по направлению «Жилье и городская среда». На эти цели было выделено около 6 млн рублей.

18 августа глава Себежского района Леонид Курсенков доложил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, что работы по благоустройству сквера Победы выполнены.

«Обновленный парк жителям нравится. Он стал современнее, чище и светлее. Особенно привлекают людей элементы топиария. К ним жители относятся бережно», – отметил Леонид Курсенков и выразил уверенность, что благоустройство общественных территорий в районе продолжится.

После осмотра качества выполнения работ на объекте Вера Емельянова подчеркнула, что данный сквер – образец комфортной городской среды. «В каждом уголке Себежского района можно видеть результаты реализации всех региональных программ и федеральных проектов», – отметила вице-губернатор.

Руководитель регионального комитета по строительству и ЖКХ обратил внимание, что в проводимой работе виден рациональный и взвешенный подход. «Поэтапно благоустраиваются и общественные территории, и дворовые. Город и поселки модернизируются равномерно», – подчеркнул он.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Себежском районе выполнено благоустройство ещё одной общественной территории. В сквере Знамени Победы в районном центре осуществлен монтаж освещения и установлено несколько детских игровых комплексов. Стоимость работ составила около 1,5 млн рублей. Средства были выделены из консолидированного бюджета.