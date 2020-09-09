Житель Пскова заплатил долг в 140 тысяч рублей после вмешательства приставов

07:00, 09 сентября 2020, ПАИ

В Пскове судебные приставы добились от должника выплаты задолженности в 140 тысяч рублей с помощью запрета на регистрационные действия в отношении земельного участка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Исполнительное производство по задолженности псковича юрлицу возбуждено в ОСП Пскова № 2. Судебные приставы применили меры принудительного исполнения в виде обращения взыскания на заработную плату должника, временного ограничения на выезд из Российской Федерации и запрета на регистрационные действия в отношении земельного участка. Именно земельный участок заставил должник исполнить судебное решение.

Свой участок житель Пскова готовил к продаже, а запрет на регистрационные действия ему помешал. Вскоре необходимая сумма поступила на депозитный счёт отделения.