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Общество

Житель Пскова заплатил долг в 140 тысяч рублей после вмешательства приставов

В Пскове судебные приставы добились от должника выплаты задолженности в 140 тысяч рублей с помощью запрета на регистрационные действия в отношении земельного участка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Исполнительное производство по задолженности псковича юрлицу возбуждено в ОСП  Пскова № 2. Судебные приставы применили меры принудительного исполнения в виде обращения взыскания на заработную плату должника, временного ограничения на выезд из Российской Федерации и запрета на регистрационные действия в отношении земельного участка. Именно земельный участок заставил должник исполнить судебное решение.

Свой участок житель Пскова готовил к продаже, а запрет на регистрационные действия ему помешал. Вскоре необходимая сумма поступила на депозитный счёт отделения.

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