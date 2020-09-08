1 567 человек заболели коронавирусом в Пскове

00:05, 09 сентября 2020, ПАИ

В Пскове коронавирусом заразились 1 567 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на 13 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (934 случая), на третьем – Псковский район (422 случая).

Всего в Псковской области зарегистрировано 4 859 случаев заражения коронавирусом, 3 568 человек выздоровело, 65 – умерло.