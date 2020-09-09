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Общество

Аптеки в жилых домах могут запретить

Роспотребнадзор подготовил проект СанПиНа по предоставлению услуг населению. Новые требования предлагается предъявить в том числе к аптекам. Если для доставки товаров они используют грузовой транспорт, то должны организовать специальную площадку с козырьком и навесом. Об этом сказано в проекте СанПиНа, сообщает газета «Известия».

Причем создать такую площадку под окнами квартир нельзя. Минэкономразвития подготовило негативное заключение на предложенный проект, документ направлен в Роспотребнадзор 12 августа. Новое требование к аптечным организациям ведомство сочло избыточным. Минэк указал: значительное число действующих аптек расположены именно в жилых домах, поэтому исполнить норму не могут. Значит ли, что они должны прекратить свою деятельность, непонятно, сказано в отзыве.

Исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина сказала, что за редким исключением дистрибьюторы доставляют препараты в аптеки на грузовом транспорте. Она уверена, что выдвинутые требования могут привести к закрытию аптечных организаций во многих субъектах, а также к повышению цен на лекарственные препараты.

Это уже не первый скандал из-за проекта новых СанПиНов. По данным онлайн-ретейлеров, нормы документов могут спровоцировать подорожание доставки товаров из магазинов. Согласно проекту, будет запрещено перевозить бытовую химию в автомобилях, доставляющих продукты питания. То есть один заказ, в котором есть, к примеру, колбаса и стиральный порошок, придется отправлять покупателям разным транспортом.

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