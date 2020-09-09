Смертность от болезней сердца во время самоизоляции снизилась

08:53, 09 сентября 2020, ПАИ

Несмотря на прогнозы роста смертности от сердечно-сосудистых заболеваний за время самоизоляции, этого не случилось. Она, напротив, снизилась, рассказал генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии», академик РАН, главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов. Об этом пишет газета «Известия».

Возможное увеличение количества смертей связывали с тем, что люди старше 65 лет будут обездвижены в своих домах. Однако, как пояснил Сергей Бойцов, все не так линейно. «В первые три месяца года у нас обычно растет смертность относительно предшествующего интервала времени. Причина — в сочетании трех главных факторов. Первый — это низкая температура воздуха. Второй — грипп. Третий — снижение мобильности пациентов. В Москве в этом году не было ни низких температур, ни гриппа. А снижение мобильности началось уже весной, поэтому сердечно-сосудистая смертность продолжала снижаться даже во время эпидемии, — сообщил Сергей Бойцов.

Кардиолог также заметил, что не наблюдается и большого количества миокардитов — поражения сердечной мышцы COVID-19, что предполагали многие эксперты. «Действительно, у многих пациентов мы увидели повышение уровня тропонина, это маркер при развитии миокардита. Потом стали приходить результаты патологоанатомических вскрытий, показывающие выраженные макро- и микроморфологические изменения в миокарде. Но потом мы поняли, что эти пациенты умерли не просто от COVID, а от COVID, осложненного воспалением, это было поражение миокарда в рамках еще одного процесса. Чистый миокардит при COVID — достаточно редкое явление», — заметил Бойцов.