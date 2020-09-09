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Общество

Российскую вакцину от COVID-19 назвали первым барьером против вируса

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник-V» Центра имени Гамалеи будет первым барьером в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в мире. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на профессора университета Джорджа Мейсона (США) доктора биологических наук Анчу Баранову.

По ее словам, вакцина является «первым барьером для защиты общества, и она немного снижает давление COVID-19 на нашу жизнь». Специалист подчеркнула, что вакцина будет способствовать формированию в организме иммунитета, которого не всегда достаточно для эффективного противостояния пандемии.

«По прочтении статьи мне стало понятно, что эта вакцина окончательным решением не является и разработчиками в качестве окончательного решения не планируется. Потому что иммунитет, который возникает после вакцины, сопоставим с иммунитетом, который возникает при натуральной инфекции. А нам для эффективной борьбы с коронавирусом нужен иммунитет, который превышает его», - сказала Баранова.

 

 

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