Российскую вакцину от COVID-19 назвали первым барьером против вируса

09:18, 09 сентября 2020, ПАИ

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник-V» Центра имени Гамалеи будет первым барьером в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в мире. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на профессора университета Джорджа Мейсона (США) доктора биологических наук Анчу Баранову.

По ее словам, вакцина является «первым барьером для защиты общества, и она немного снижает давление COVID-19 на нашу жизнь». Специалист подчеркнула, что вакцина будет способствовать формированию в организме иммунитета, которого не всегда достаточно для эффективного противостояния пандемии.

«По прочтении статьи мне стало понятно, что эта вакцина окончательным решением не является и разработчиками в качестве окончательного решения не планируется. Потому что иммунитет, который возникает после вакцины, сопоставим с иммунитетом, который возникает при натуральной инфекции. А нам для эффективной борьбы с коронавирусом нужен иммунитет, который превышает его», - сказала Баранова.