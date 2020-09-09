Великолукский район отмечает 93-летие со дня образования

09:23, 09 сентября 2020, ПАИ

9 сентября Великолукский район празднует 93-летие со дня образования, пишет газета «Наш путь».

Жителей района поздравили с праздником исполняющий полномочия главы района Алексей Кузьмин и депутаты районного Собрания. «Сегодня Великолукский край - не только древний центр земли Русской, славный своими богатыми культурно-историческим традициям, но и социально развитый муниципалитет, который занимает достойную нишу во всей Псковской области», - говорится в поздравлении.

Власти отмечают, что за последние годы район повысил инвестиционную привлекательность. «И в этом, конечно, заслуга всех, кто честно трудится на крупных промышленных предприятиях, в сфере малого и среднего бизнеса, в аграрном секторе, в учреждениях здравоохранения, образования и культуры, кто поддерживает правопорядок и защищает наш покой», - подчеркнули авторы поздравления.

Руководство муниципалитета также пообещало «сделать все возможное, чтобы жизнь жителей района стала комфортной и благополучной».