0
12:09
Новый вирус гриппа придет в Псковскую область
11:40
Нестерук: Формируются партии вакцин от коронавируса для регионов
11:35
Александр Нестерук: Жить с коронавирусом нам предстоит ближайшие годы
11:15
Работа над созданием тома книги «Солдаты Победы» идет в Себежском районе
10:50
#Опросник ПАИ: «Видно, что строят. Молодцы!» – псковичи о ремонте дорог
10:33
Ротенберг попал в больницу в Великих Луках
10:04
Акция «На работу на велосипеде» пройдёт в Пскове 22 сентября
Еще новости
Общество

Великолукский район отмечает 93-летие со дня образования

9 сентября Великолукский район празднует 93-летие со дня образования, пишет газета «Наш путь».

Жителей района поздравили с праздником исполняющий полномочия главы района Алексей Кузьмин и депутаты районного Собрания. «Сегодня Великолукский край - не только древний центр земли Русской, славный своими богатыми культурно-историческим традициям, но и социально развитый муниципалитет, который занимает достойную нишу во всей Псковской области», - говорится в поздравлении.

Власти отмечают, что за последние годы район повысил инвестиционную привлекательность. «И в этом, конечно, заслуга всех, кто честно трудится на крупных промышленных предприятиях, в сфере малого и среднего бизнеса, в аграрном секторе, в учреждениях здравоохранения, образования и культуры, кто поддерживает правопорядок и защищает наш покой», - подчеркнули авторы поздравления.

Руководство муниципалитета также пообещало «сделать все возможное, чтобы жизнь жителей района стала комфортной и благополучной».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Новый вирус гриппа придет в Псковскую область
09 сентября 2020
Новый вирус гриппа придет в Псковскую область
Нестерук: Формируются партии вакцин от коронавируса для регионов
09 сентября 2020
Нестерук: Формируются партии вакцин от коронавируса для регионов
Александр Нестерук: Жить с коронавирусом нам предстоит ближайшие годы
09 сентября 2020
Александр Нестерук: Жить с коронавирусом нам предстоит ближайшие годы
Работа над созданием тома книги «Солдаты Победы» идет в Себежском районе
09 сентября 2020
Работа над созданием тома книги «Солдаты Победы» идет в Себежском районе
#Опросник ПАИ: «Видно, что строят. Молодцы!» – псковичи о ремонте дорог
09 сентября 2020
#Опросник ПАИ: «Видно, что строят. Молодцы!» – псковичи о ремонте дорог
Ротенберг попал в больницу в Великих Луках
09 сентября 2020
Ротенберг попал в больницу в Великих Луках
Акция «На работу на велосипеде» пройдёт в Пскове 22 сентября
09 сентября 2020
Акция «На работу на велосипеде» пройдёт в Пскове 22 сентября
Помочь продуктами нуждающимся семьям могут псковичи
09 сентября 2020
Помочь продуктами нуждающимся семьям могут псковичи

Идет загрузка...