Псковский клуб «С-фитнес» предлагает абонемент на полгода с 30% скидкой

09:30, 09 сентября 2020, ПАИ

С 14 по 16 сентября псковский спортивный клуб «С-фитнес» проводит специальную акцию, по которой можно получить абонемент на полгода занятий со скидкой в 30%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в фитнес-клубе.

По словам представителей спортклуба, бонусом можно получить рассрочку платежей на 2 месяца, а также 30 дней «заморозки» абонемента и гостевые для друзей.

Чтобы узнать подробности акции и забронировать карту клуба, необходимо поставить «+» в комментариях к посту об акции в сообществе фитнес-клуба «С-фитнес» в социальной сети «ВКонтакте».