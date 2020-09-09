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Общество

Псковский клуб «С-фитнес» предлагает абонемент на полгода с 30% скидкой

С 14 по 16 сентября псковский спортивный клуб «С-фитнес» проводит специальную акцию, по которой можно получить абонемент на полгода занятий со скидкой в 30%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в фитнес-клубе.

По словам представителей спортклуба, бонусом можно получить рассрочку платежей на 2 месяца, а также 30 дней «заморозки» абонемента и гостевые для друзей.

Чтобы узнать подробности акции и забронировать карту клуба, необходимо поставить «+» в комментариях к посту об акции в сообществе фитнес-клуба «С-фитнес» в социальной сети «ВКонтакте».

 

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