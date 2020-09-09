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Общество

Помочь продуктами нуждающимся семьям могут псковичи

 

Фото: "Детский фонд".

Жители Псковской области могут помочь нуждающимся семьям, передав продукты в Детский фонд. Об этом сообщается в соцсетях регионального отделения организации.

Ежедневно Детский фонд помогает нескольким семьям с детьми. Однако кроме вещевой помощи, чтобы выйти из кризисной ситуации, псковичам иногда требуются продукты. «Помочь продуктами удается благодаря жителям, которые приносят продукты длительного хранения. Сейчас на складе не осталось ни одного набора, а семьи продолжают обращаться», - говорится  в обращении фонда.

Организация принимает крупы, макароны, консервы (рыбные, мясные), чай, сахар, печенье и другие продукты. Из них волонтеры формируют продуктовые наборы.

Продукты можно приносить по будням с 8:00 до 18:00 по адресу: Псков, улица Я. Фабрициуса, 2а, 1-й этаж, правое крыло, кабинет № 15. Узнать подробности можно по телефонам: 73-58-80 или 8-911-365-70-05 (Кристина).

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