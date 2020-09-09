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Общество

Великолукских первоклассников посвятили в пешеходы

Сотрудники Госавтоинспекции и эксперты Центра безопасности организовали и провели игровую интерактивную программу для первоклассников лицея №10 города Великие Луки «Посвящение в пешеходы». К ребятам в гости приехала мобильная площадка «Лаборатория безопасности», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, школьники узнали о правилах безопасности и поведения участников дорожного движения, познакомились с основами оказания первой медицинской помощи и вспомнили, как правильно переходить улицу по пешеходному переходу.

Специалисты в области дорожного движения подарили педагогам школы методические и раздаточные материалы для дальнейшей работы по обучению детей правилам дорожного движения, безопасной модели поведения на дорогах, для оборудования учебных «Уголков безопасности». Кроме того, всем первоклассникам в честь посвящения в пешеходы гости раздали подарки и световозвращающие фликеры.

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