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Общество

Стали известны подробности пожара на улице Красноармейской в Пскове

9 сентября в 3:24 на улице Красноармейской, 33, горели несколько автомобилей и мусорных контейнеров.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, вначале загорелись мусорные контейнеры, а затем пламя перекинулось на припаркованные рядом автомобили.

  • Пожар на улице Красноармейской
    Фото: ПАИ
  • Пожар на улице Красноармейской
    Фото: ПАИ
  • Пожар на улице Красноармейской
    Фото: ПАИ
  • Пожар на улице Красноармейской
    Фото: ПАИ
  • Пожар на улице Красноармейской
    Фото: ПАИ
  • Пожар на улице Красноармейской
    Фото: ПАИ
  • Пожар на улице Красноармейской
    Фото: ПАИ
  • Пожар на улице Красноармейской
    Фото: ПАИ

В результате пожара сгорели четыре пластиковых мусорных контейнера. Также огонь повредил микроавтобус и автомобиль Daewoo Nexia. В Daewoo Nexia повреждён салон, сгорело детское кресло, повреждено лакокрасочное покрытие, а также сгорело заднее левое колесо автомобиля.

Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

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