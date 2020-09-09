Стали известны подробности пожара на улице Красноармейской в Пскове

10:02, 09 сентября 2020, ПАИ

9 сентября в 3:24 на улице Красноармейской, 33, горели несколько автомобилей и мусорных контейнеров.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, вначале загорелись мусорные контейнеры, а затем пламя перекинулось на припаркованные рядом автомобили.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















В результате пожара сгорели четыре пластиковых мусорных контейнера. Также огонь повредил микроавтобус и автомобиль Daewoo Nexia. В Daewoo Nexia повреждён салон, сгорело детское кресло, повреждено лакокрасочное покрытие, а также сгорело заднее левое колесо автомобиля.

Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.